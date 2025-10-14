Calciomercato Juve, Molina obiettivo concreto

La Juventus avrebbe individuato in Molina, il profilo adatto per rafforzare il proprio reparto difensivo. L'ex Udinese è un profilo gradito a Tudor e alla società.

La Juventus è alla ricerca di un terzino destro per rafforzare il proprio reparto difensivo. Igor Tudor, ha fatto delle richieste ben precise alla societa: un terzino destro e un centrocampista centrale. In cima alla lista del club bianconero, c’è Nahuel Molina dell’Atletico Madrid. Il difensore argentino, con un passato già in Serie A, quando indossava la maglia dell’Udinese, sarebbe profilo gradito alla dirigenza bianconera. Con il suo arrivo, il tecnico croato avrebbe a disposizioni più soluzioni tattiche per la difesa.

Le cifre

L’Atletico Madrid non farebbe muro nel caso di un’eventuale offerta da parte della Juventus. I spagnoli dal canto loro, sarebbero però restii a trattare la cessione di Molina in prestito. Le cifre di una possibile cessione a titolo definitivo si aggirerebbero intorno ai 20 milioni di euro. La Juventus farà le sue valutazioni, dopodiché deciderà se affondare il colpo per il terzino argentino. Le prossime settimane saranno importanti per capire l’intezioni del club bianconero.