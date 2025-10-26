Calciomercato Juve, Molina la prima scelta per la fascia

Nahuel Molina rimane in cima alla lista dei desideri della Juventus. La società proverà a portarlo a Torino nella sessione invernale di mercato

Il club bianconero, vorrebbe rafforzare la propria fascia destra nella sessione invernale di calciomercato. Le attenzioni della società, sono rivolte sempre su un profilo, che vi abbiamo raccontato, ovvero quello di Nahuel Molina. Quest’ultimo garantirebbe a Igor Tudor un’alternativa di valido livello, considerando anche il suo trascorso nel nostro campionato, quando indossava la maglia dell’Udinese.

Nonostante negli ultimi giorni si siano fatti parecchi nomi, l’esterno argentino al momento rimane l’indiziato numero uno. Comolli lo ha già cercato nella passata sessione di mercato e ora, vorrebbe portarlo a Torino nel mese di gennaio.

In questo inizio di stagione, l’ex Udinese, ha giocato molto poco, perdendo così il posto da titolare negli undici di Diego Simeone. Per tale motivo, la Juventus proverà a fare un nuovo tentativo per strappare Molina all’Atletico, magari con la formula di un prestito con diritto di riscatto.