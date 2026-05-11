Quando mancano oramai due gare alla fine del campionato e la corsa Champions è più incandescente che mai, la dirigenza bianconera è al lavoro per pianificare nei migliori dei modi la prossima stagione. Il piano del club sembra essere chiaro: regalare a Spalletti giocatori funzionali e di livello così da poter migliorare il tasso qualitativo della rosa.

Senz’altro molto dipenderà dall’eventuale qualificazione alla prossima Champions League. In tal caso il club bianconero avrebbe maggiori ricavi e in sede di mercato saranno effettuati investimenti di maggiore livello.

Marcos senesi obiettivo per la difesa

Un profilo che già vi abbiamo raccontato diverso tempo fa e che piace sempre in casa Juventus, è quello di Marcos Senesi, difensore centrale del Bournemouth in scadenza di contratto a giugno. Giocatore che garantirebbe affidabilità ed esperienza internazionale, proprio per questo il tecnico toscano avrebbe già dato il suo benestare.

Il club bianconero si è mosso in anticipo per anticipare i club rivali, e avrebbe già avuto i primi contatti con l’entourage del giocatore. Al momento la situazione è ancora in una fase di stallo, nonostante il giocatore si trasferirebbe volentieri nel nostro campionato, mancherebbero le intese economiche. Nonostante ciò, la dirigenza continuerà a lavorare per raggiungere l’accordo con il difensore e già dalle prossime settimane si potranno avere sviluppi importanti. Seguiranno aggiornamenti.