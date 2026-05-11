Il difensore della nazionale Argentina piace molto alla Juventus. Il club bianconero lo ritiene il profilo adatto per rinforzare il reparto difensivo.

Lorenzo Focolari

Quando mancano oramai due gare alla fine del campionato e la corsa Champions è più incandescente che mai, la dirigenza bianconera è al lavoro per pianificare nei migliori dei modi la prossima stagione. Il piano del club sembra essere chiaro: regalare a Spalletti giocatori funzionali e di livello così da poter migliorare il tasso qualitativo della rosa.

Senesi

Senz’altro molto dipenderà dall’eventuale qualificazione alla prossima Champions League. In tal caso il club bianconero avrebbe maggiori ricavi e in sede di mercato saranno effettuati investimenti di maggiore livello.

Marcos senesi obiettivo per la difesa

Un profilo che già vi abbiamo raccontato diverso tempo fa e che piace sempre in casa Juventus, è quello di Marcos Senesi, difensore centrale del Bournemouth in scadenza di contratto a giugno. Giocatore che garantirebbe affidabilità ed esperienza internazionale, proprio per questo il tecnico toscano avrebbe già dato il suo benestare.

Il club bianconero si è mosso in anticipo per anticipare i club rivali, e avrebbe già avuto i primi contatti con l’entourage del giocatore. Al momento la situazione è ancora in una fase di stallo, nonostante il giocatore si trasferirebbe volentieri nel nostro campionato, mancherebbero le intese economiche. Nonostante ciò, la dirigenza continuerà a lavorare per raggiungere l’accordo con il difensore e già dalle prossime settimane si potranno avere sviluppi importanti. Seguiranno aggiornamenti.

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