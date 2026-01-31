Calciomercato Juve, Marchetti a Sky: “Kolo Muani non è una trattativa semplice”

Luca Marchetti ci aggiorna sulla trattativa tra la Juventus e il Tottenham per Kolo Muani.

In collegamento con Sky Sport, è intervenuto Luca Marchetti per fare il punto sul mercato della Juventus. Di seguito le sue dichiarazioni:

“Per quanto riguarda la Juventus si continua a lavorare certamente su Kolo Muani, non è semplice. Il Tottenham, anche dopo il gol Champions League di Kolo Muani, ha ribadito che non vuole lasciarlo andare. Il ragazzo è tentato di tornare alla Juventus anche perché ha lasciato degli amici, i suoi ex compagni di squadra lo stanno chiamando per convincerlo a tornare in bianconero.

L’operazione eventualmente sarebbe un prestito secco, senza diritto di riscatto esattamente come lo scorso anno. Zirkzee un’operazione che in questo momento non si fa, perché non ci sono le condizioni per poterlo fare”.