Il procuratore di Arthur svela quale sarà il futuro del centrocampista brasiliano. Prima però la Juventus dovrà trovare la giusta intesa con il Gremio.
A margine dell’evento Golden Boy, tenutosi a Solomeo in Umbria, l’agente di Arthur Federico Pastorello, ha parlato a TMW sulla situazione del suo assistito:
"Ha fatto una grandissima stagione in Brasile e, salvo interessamenti di una big in Europa, la sua volontà è quella di restare al Gremio. Andrà trovato un accordo con la Juventus, ma sono abbastanza ottimista, la storia con i bianconeri sembra essere finita da tempo".
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