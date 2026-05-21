A margine dell’evento Golden Boy, tenutosi a Solomeo in Umbria, l’agente di Arthur Federico Pastorello, ha parlato a TMW sulla situazione del suo assistito:

"Ha fatto una grandissima stagione in Brasile e, salvo interessamenti di una big in Europa, la sua volontà è quella di restare al Gremio. Andrà trovato un accordo con la Juventus, ma sono abbastanza ottimista, la storia con i bianconeri sembra essere finita da tempo".