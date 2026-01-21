Calciomercato Juve, la pista che porta a Daniel Maldini è ancora viva

Intervenuto negli studi di Sky Sport, il giornalista Luca Marchetti ha parlato di come la Juventus sia ancora alla ricerca di un vice Yildiz. Leggiamo le sue parole:
“La Juventus sta cercando anche attaccanti esterni, più di preciso un vice Yildiz e, continua a pensare a Maldini dell’Atalanta. Da quanto ci risulta non c’è stato un contatto diretto tra le due società, ma diciamo c’è molto movimento intorno. Un’altra alternativa che la Juventus ha valutato è quella di Gudmundsson, della Fiorentina. La risposta è però stata un secco no, questo perché l’islandese per la squadra toscana, soprattutto in questa sessione di mercato e assolutamente incredibile”.