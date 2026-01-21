Calciomercato Juve, la pista che porta a Daniel Maldini è ancora viva

La Juventus non abbandona la pista che porta a Daniel Maldini. Leggiamo le parole di Luca Marchetti al riguardo.

Intervenuto negli studi di Sky Sport, il giornalista Luca Marchetti ha parlato di come la Juventus sia ancora alla ricerca di un vice Yildiz. Leggiamo le sue parole:

“La Juventus sta cercando anche attaccanti esterni, più di preciso un vice Yildiz e, continua a pensare a Maldini dell’Atalanta. Da quanto ci risulta non c’è stato un contatto diretto tra le due società, ma diciamo c’è molto movimento intorno. Un’altra alternativa che la Juventus ha valutato è quella di Gudmundsson, della Fiorentina. La risposta è però stata un secco no, questo perché l’islandese per la squadra toscana, soprattutto in questa sessione di mercato e assolutamente incredibile”.