Come vi avevamo già anticipato la settimana scorsa, la Fiorentina non procederà al riscatto di Daniele Rugani. Il difensore classe 1994, trasferitosi in prestito dalla Juventus nella sessione invernale di calciomercato, farà quindi rientro a Torino.

Ricordiamo di come all’interno del contratto, fosse presente una clausola che al verificarsi di determinate condizioni avrebbe avrebbe fatto scattare l’obbligo di riscatto da parte del club toscano. Dal momento che Rugani, ha disputato meno di 5 presenze in campionato da almeno 45 minuti- condizioni necessarie per l’obbligo- la Fiorentina saluta così il difensore dopo appena sei mesi.

Con molta probabilità, la società bianconera rimetterà sul mercato il calciatore, per cercare una soluzione che faccia felice entrambe le parti in causa. Seguiranno aggiornamenti.