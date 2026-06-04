Teun Koopmeiners potrebbe lasciare la Vecchia Signora nella prossima sessione di calciomercato. Il centrocampista olandese, è sulla lista dei cedibili in casa Juventus e il club spera in un’offerta per poter far cassa. I bianconeri, non avrebbero più intenzione di puntare sul classe 1998, dopo due stagioni in cui le aspettative non sono state rispettate.

La richiesta della Juventus

La cessione del cartellino di Koop, dunque, è solo questione di tempo e, soprattutto, di opportunità: i bianconeri, infatti, sarebbero in attesa di offerte per il giocatore, che, al momento, non avrebbe molto mercato.

L’idea della società bianconera sarebbe quella di incassare 30 milioni di euro, cifra da reinvestire poi in sede di mercato. Con il Mondiale alle porte, la speranza è che Koopmeiners possa mettersi in mostra con la sua Olanda, in modo da far sì che qualche club metta gli occhi su di lui. Le prossime settimane potrebbero riservarci degli aggiornamenti importanti, seguiranno aggiornamenti.