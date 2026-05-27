L’attacco resta la priorità assoluta

La costruzione della nuova Juventus passa inevitabilmente dal reparto offensivo. La richiesta principale di Luciano Spalletti riguarda infatti l’arrivo di un centravanti affidabile, capace di garantire gol e continuità durante tutta la stagione. Già nei mesi scorsi il tecnico aveva evidenziato la necessità di rinforzare l’attacco. Un’esigenza che non è stata soddisfatta nel mercato invernale e che oggi si ripresenta con ancora maggiore urgenza. Le difficoltà legate al rinnovo di Dusan Vlahovic complicano ulteriormente i piani della dirigenza. La situazione impone riflessioni approfondite. La Juventus non può permettersi errori in un ruolo così delicato. Gli investimenti effettuati in passato non hanno prodotto i risultati sperati e ora servono scelte sicure. Per questo motivo il club sta valutando più profili, con l’obiettivo di consegnare a Spalletti almeno due nuove soluzioni offensive. Tra i nomi seguiti con maggiore attenzione spicca quello di Randal Kolo Muani. L’attaccante francese rappresenta una vecchia conoscenza dell’ambiente bianconero e continua a mantenere un forte legame con il club. Dopo una stagione complicata in Inghilterra, il giocatore vedrebbe di buon occhio un ritorno a Torino.

Kolo Muani in pole, Nunez e Sorloth restano alternative concrete

La candidatura di Kolo Muani resta quella più gradita. Il francese ha lasciato un ricordo positivo e sarebbe felice di rilanciare la propria carriera in bianconero. Anche dal punto di vista economico l’operazione appare sostenibile, con una valutazione che potrebbe aggirarsi attorno ai 30 milioni di euro. Alle sue spalle resiste la pista che porta a Darwin Nunez. L’uruguaiano continua a piacere per caratteristiche tecniche e potenziale realizzativo. Tuttavia il suo ingaggio rappresenta un ostacolo importante. Per trasferirsi a Torino dovrebbe accettare una consistente riduzione dello stipendio. La Juventus osserva con attenzione anche Alexander Sorloth. L’attaccante norvegese ha disputato una stagione molto positiva e garantisce esperienza internazionale. I suoi numeri convincono la dirigenza, così come un ingaggio ritenuto compatibile con i parametri economici del club. Un altro elemento apprezzato riguarda la versatilità. Sia Sorloth che Kolo Muani e Nunez possono infatti occupare più posizioni nel reparto offensivo. Una caratteristica molto utile per le idee tattiche di Spalletti.

Gonzalo Garcia, la scommessa che intriga la Juventus

Tra i profili monitorati figura anche Gonzalo Garcia, giovane talento del Real Madrid. Si tratta di una soluzione diversa rispetto agli altri candidati. Meno esperienza, ma margini di crescita molto elevati. Il classe 2004 ha già mostrato qualità interessanti e viene considerato uno dei prospetti più promettenti del calcio spagnolo. La Juventus potrebbe approfondire il discorso durante i prossimi incontri con il club madrileno. L’eventuale operazione sarebbe simile a quella realizzata in passato per Nico Paz. Il Real Madrid vorrebbe infatti mantenere il controllo sul futuro del giocatore attraverso formule particolari. Molto dipenderà dalle prossime settimane. Una cosa, però, appare certa: la Juventus dovrà intervenire in attacco. Spalletti aspetta rinforzi e il mercato estivo sarà decisivo per costruire una squadra capace di tornare protagonista ai massimi livelli.