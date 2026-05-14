Randal Kolo Muani rimane un nome caldo per l’attacco della Juventus. Il centravanti francese, momentaneamente in prestito dal Paris Saint Germain al Tottenham, vorrebbe tornare a vestire la maglia bianconera.

Stando alle ultime indiscrezioni, l’attaccante pur di far ritorno a Torino, sarebbe disposto a farlo a prescindere da un’eventuale qualificazione alla prossima edizione della Champions League. Un chiaro segnale di come il rapporto tra la Vecchia Signora e Kolo Muani sia sempre rimasto ottimo.

I numeri di Kolo Muani

La scorsa stagione, il centravanti quando ha vestito la maglia della Juventus da gennaio a giugno, ha sicuramente convinto tutti a suon di ottime prestazioni e gol messi a segno. Il suo bottino dice infatti dieci reti realizzate, numero considerevole se consideriamo i pochi mesi disputati.

Va subito specificato, che un’eventuale ritorno del francese alla Continassa, non escluderebbe a priori un addio con Vlahovic, i due potrebbero coestitere e la dirigenza bianconera proverà a tenersi su questa linea.

La richiesta del PSG

Stando alle ultime notizie, a breve la dirigenza bianconera incontrerà quella del club parigino per discutere i dettagli dell’operazione. Il PSG punterà ad una cessione a titolo definitivo, formula apprezzata anche dal club bianconero che eviterebbe volentieri un’ulteriore prestito.

Se l’obiettivo della Juventus è infatti quella di tornare grande e competitiva, ripartire dal ritorno di Kolo Muani è il primo passo verso la costruzione di un grande futuro.