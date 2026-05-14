La Juventus potrebbe incontrare a breve la dirigenza del PSG. L’obiettivo è far tornare in bianconero Randal Kolo Muani.
Randal Kolo Muani rimane un nome caldo per l’attacco della Juventus. Il centravanti francese, momentaneamente in prestito dal Paris Saint Germain al Tottenham, vorrebbe tornare a vestire la maglia bianconera.
Stando alle ultime indiscrezioni, l’attaccante pur di far ritorno a Torino, sarebbe disposto a farlo a prescindere da un’eventuale qualificazione alla prossima edizione della Champions League. Un chiaro segnale di come il rapporto tra la Vecchia Signora e Kolo Muani sia sempre rimasto ottimo.
I numeri di Kolo MuaniLa scorsa stagione, il centravanti quando ha vestito la maglia della Juventus da gennaio a giugno, ha sicuramente convinto tutti a suon di ottime prestazioni e gol messi a segno. Il suo bottino dice infatti dieci reti realizzate, numero considerevole se consideriamo i pochi mesi disputati.
Va subito specificato, che un’eventuale ritorno del francese alla Continassa, non escluderebbe a priori un addio con Vlahovic, i due potrebbero coestitere e la dirigenza bianconera proverà a tenersi su questa linea.
La richiesta del PSGStando alle ultime notizie, a breve la dirigenza bianconera incontrerà quella del club parigino per discutere i dettagli dell’operazione. Il PSG punterà ad una cessione a titolo definitivo, formula apprezzata anche dal club bianconero che eviterebbe volentieri un’ulteriore prestito.
Se l’obiettivo della Juventus è infatti quella di tornare grande e competitiva, ripartire dal ritorno di Kolo Muani è il primo passo verso la costruzione di un grande futuro.
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