Joao Mario, trasferitosi in prestito al Bologna nella sessione invernale di calciomercato, molto probabilmente tornerà alla Juventus al termine della stagione. Nonostante, il terzino portoghese con la maglia della squadra emiliana abbia disputato buone prestazioni, il club felsineo non sarebbe intenzionato a procedere al riscatto.

Il futuro di Joao Mario

Questo porterà il difensore a far rientro a Torino, ma si tratterrà soltanto per un breve periodo. Difatti la dirigenza bianconera, per finanziare i colpi in entrata, dovrà inevitabilmente far cassa e cedere gli esuberi.

Joao Mario non rientra nei tatticismi di Luciano Spalletti, il tecnico infatti non lo considera un elemento fondamentale per il suo scacchiere. Proprio in virtù di tutto ciò, la soluzione migliore per entrambe le parti sarà quella di arrivare ad una cessione a titolo definitivo.

Sul giocatore c’è l’interesse di diversi club dalla Premier League e, nelle ultime ore sembrerebbe che anche la Fiorentina abbia messo gli occhi su di lui. Le prossime settimane saranno decisive per capire quali club busseranno alla porta della Juventus per assicurarsi le prestazioni del giovane laterale lusitano.