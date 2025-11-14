Calciomercato Juve, Joao Mario può lasciare il club a gennaio

Joao Mario e la Juve possono separarsi già a gennaio. Il terzino portoghese da quando è arrivato a Torino non ha mai convinto.

L’avventura di Joao Mario con la maglia della Juventus potrebbe essere giunta al termine. Il futuro del terzino destro, è sempre più in bilico. L’ex Porto è arrivato in estate con le credenziali di un laterale di spinta ed esperienza. Purtroppo però, fino ad ora non si è mai riuscito a ritagliare un ruolo da protagonista, giocando quasi mai e quelle rare volte soltanto pochi minuti.

Il giocatore, aveva subito una prima bocciatura già quando sulla panchina bianconera sedeva Igor Tudor. Il tecnico croato non aveva avallato il suo acquisto e non lo riteneva adatto al suo stile di gioco. Le cose non sono andate diversamente con l’arrivo di Luciano Spalletti. Il classe 2000, anche sotto la gestione tecnica del mister toscano non sembra essere dentro il progetto. Nelle tre uscite del mister sulla panchina bianconera, gli ha concesso soltanto undici minuti nel finale contro la Cremonese. Questo fa pensare inevitabilmente che Spalletti gli preferisca altre soluzioni.



Di fronte a questa situazione, il calciomercato invernale diventa sia per il club che per il calciatore la migliore soluzione. La dirigenza bianconera, nel caso in cui dovessero arrivare offerte ritenute congrue, prenderebbe in seria considerazione l’opzione di separarsi e chiudere così l’avventura con il terzino portoghese.