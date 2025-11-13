Calciomercato Juve, interesse per Gady-Pierre Beyuku

Il club bianconero sarebbero interessato a Gady-Pierre Beyuku, terzino destro 19 enne attualmente in forza al Modena.

La Juventus ha messo nel mirino Gady–Pierre Beyuku, 19 enne rivelazione del Modena in questo avvio di stagione. Si tratta di un terzino destro, in grado di offrire corsa e allo stesso tempo qualità, sia in fase difensiva che nelle manovre d’attacco.

Caratteristiche, che hanno fatto finire il giovane calciatore già nei radar di diversi top club europei. Gli scout bianconeri, sarebbero rimasti sorpresi dalle qualità di Beyuku, già visionato nella Francia Under 20, durante il Mondiale disputato in Cile.

Il terzino destro, è arrivato nell’attuale squadra solamente la scorsa estate, dopo aver fatto le giovanili nella Triestina. Al momento non si conosce la valutazione che farà il club emiliano, ma con ogni probabilità non si tratterà di una cifra bassa. Il Modena, protagonista di uno strepitoso avvio di stagione, attualmente si trova solamente ad uno punto di distanza dal Monza capolista e, difficilmente vorrà privarsi del suoi gioiellino a stagione in corso.

La dirigenza bianconera, sé vorrà anticipare la concorrenza, dovrà accellerare i tempi e prendere i primi contatti con il club emiliano. La Juventus del futuro, fatta di scelte sostenibili e ponderate, deve partire da qui: ricerca di giocatori giovani e promettenti che permettano alla società di costruire futuri campioni in casa propria.