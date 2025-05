Calciomercato Juve, in diretta tv l’annuncio bomba: “Dicono che…”

In casa Juventus si continua a lavorare per costruire qualcosa di grande: grosse novità anche su Theo Hernandez

Quando manca soltanto una partita alla fine della Serie A, è inevitabile iniziare a pensare al futuro. La Juventus spera di guardare a questo futuro dal bellissimo balcone della Uefa Champions League. La compagine bianconera, infatti, è ancora impegnata per il raggiungimento di questo obiettivo, un vero e proprio obiettivo minimo, dopo una stagione deludente che ha visto fallire il progetto tattico e tecnico di Thiago Motta. Arrivare quarti vorrebbe dire quantomeno salvare una stagione, e vorrebbe dire, per l’appunto, partecipare alla prossima Champions League, quindi oltre a salvare il blasone del club, anche avere la disponibilità economica per costruire un grande calciomercato. Anche perché, è intenzione del club non risparmiarsi in sede di mercato. In estate, infatti, si andrà alla ricerca di giocatori che possano far fare un upgrade qualitativo all’attuale rosa.

Juventus: nome pazzesco dal Milan | Ultim’ora calciomercato

Secondo quanto riferito da Telelombardia, la Juventus avrebbe messo gli occhi su Theo Hernandez del Milan. Il terzino sinistro francese, uno dei migliori nel ruolo del nostro campionato e anche a livello europeo, potrebbe lasciare il Milan dopo diverse stagioni trascorse in rossonero, una delle quali meravigliosa che ha portato allo scudetto vinto con Stefano Pioli in panchina. La non partecipazione alle coppe europee del Milan, per il prossimo anno, è un neo duro da digerire per tanti top player della rosa. Tra questi, proprio Theo Hernandez.

La Juventus ci sta pensando, soprattutto se dovesse concretizzarsi la pista di calciomercato che porta Andrea Cambiaso al Manchester City. A quel punto, Giuntoli potrebbe ripiegare proprio su Theo Hernandez, consapevole comunque che il Milan non lo lascerà partire a cuor leggero e con pochi soldi. Infatti, lo scorso gennaio, un club si era fatto avanti per lui il Como. La società comasca aveva in mente di far avere al Milan un bonifico di ben 50 milioni di euro. Chi vorrà il francese – Juve compresa – dovrà necessariamente partire da lì.