Calciomercato Juve, in difesa piace Tiago Gabriel

I bianconeri avrebbero messo nel mirino Tiago Gabriel, difensore portoghese classe 2004 del Lecce.

La dirigenza bianconera inizia a muovere i primi passi in vista dell’arrivo della sessione invernale di calciomercato. Un nome che piace molto alla Juventus per rafforzare il proprio reparto difensivo, è quello di Tiago Gabriel, difensore portoghese classe 2004, attualmente di proprietà del Lecce.

L’obiettivo dei bianconeri, è quello di andare alla ricerca di un giovane profilo in modo tale da regalare a mister Spalletti un giocatore non soltanto per il presente, ma anche per la Juventus del futuro.

Sul giovane difensore del Lecce, va però segnalato l’interesse di diversi club, che già da diverso tempo hanno messo nel mirino il portoghese. Uno di questi è il Napoli, che si sarebbe già informato riguardo il costo del cartellino. Per tale motivo, i bianconeri se vorranno assicurarsi le prestazioni di Tiago Gabriel, dovranno muoversi in fretta e in anticipo.

Il classe 2004 sarebbe balzato in cima alla lista dei desideri di Daniel Comolli e, nelle ultime settimane la Juventus starebbe seguendo con particolari attenzioni il portoghese. La giovane età del difensore giallorosso, è un fattore importante anche per le scelte di mercato della società. Difatti essendo nato dopo l’1 gennaio 2003, permetterebbe alla Juventus di tesserarlo senza occupare nessun posto in lista e di conseguenza senza fare nessuna cessione.

Il costo del cartellino

Va comunque detto che al momento la società salentina, non si priverebbe così facilmente del suo gioiellino soprattutto nella sessione invernale di mercato. Di fronte però ad un’offerta ascolterebbe volentieri le proposte e di conseguenza fare le giuste valutazioni.

Il costo del cartellino dovrebbe aggirarsi su una cifra attorno ai 18-20 milioni di euro. I bianconeri dal canto loro, potrebbero inserire anche una pedina per far abbassare le richieste del Lecce. Per questo negli ultimi giorni, si è fatto avanti il nome di Adzic quale possibile contropartita. Il montenegrino ha visto il suo minutaggio ridursi e, potrebbe aprire ad un suo trasferimento in un club che gli permetta di fare esperienza e giocare titolare. Attendiamo sviluppi sulla situazione e seguiranno aggiornamenti.