Jonathan David potrebbe già lasciare la Juventus nella prossima sessione di calciomercato. Il centravanti canadese, sarebbe infatti finito nel mirino dell’Olimpique Lione, che è alla ricerca di un’attaccante per rinforzare il proprio reparto offensivo. Il club francese, dovrà infatti intervenire sul reparto offensivo dopo alcune partenze già programmate e considera il profilo dell'ex Lille l’identikit ideale.

La richiesta della Juventus

Nonostante il giocatore sia sbarcato a Torino solamente una stagione fa, il suo rendimento non ha convinto a pieno la dirigenza bianconera, che in un caso di un’offerta congrua non escluderebbe una sua cessione. Con il mancato accesso alla Champions League, il club bianconero sarà costretto a finanziare le operazioni in entrata e la vendita di David potrebbe rappresentare una buona occasione per la Vecchia Signora.

Al momento, la dirigenza bianconera sarebbe disposta ad una cessione a titolo definitivo, com una valutazione del canadese intorno ai 25-30 milioni di euro. Le prossime settimane, potrebbero già riservarci delle novità importanti, seguiranno aggiornamenti.