Calciomercato Juve, il Genoa fa muro per Norton-Cuffy

La Juventus avrebbe individuato nell'esterno del Genoa, il giusto profilo per rafforzare la propria fascia destra. Al momento il Genoa non vorrebbe privarsi del giocatore.

La priorità della Juventus per il mercato di gennaio, è quella di acquistare un esterno destro, in grado di giocare a tutta fascia. Il club bianconero, avrebbe individuato già da diverso tempo Norton-Cuffy, giovane promettente attualmente di proprietà del Genoa. La società bianconera, vedrebbe nell’esterno genoano, il giusto rinforzo da regalare a Tudor. Al momento, l’ostacolo principale è rappresentato dal Genoa. Infatti il club ligure, non si vorrebbe privare del suo gioiellino nella sessione di calciomercato invernale. La Juventus, nonostante ciò continua a monitorare la situazione e, chissà se a breve presenterà la prima offerta ufficiale, per assicurarsi le prestazioni del giocatore. Nel frattempo, in casa Juve, si guarda anche ad altri obiettivi. In lista ci sono anche Arnau Martinez del Girona e Jordan Teze del Monaco.