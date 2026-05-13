Con la qualificazione in Europa già aritmetica, il Como punta ora a rafforzare la propria squadra e avrebbe messo nel mirino un giocatore della Juventus.

Le regole UEFA sulle liste per le competizioni europee, obbligano infatti il club lariano a inserire in rosa un numero minimo di calciatori cresciuti in Italia, motivo per cui i lombardi starebbero ora puntando diversi giocati del nostro campionato. In cima alla lista dei desideri di Cesc Fabregas sarebbe finito Andrea Cambiaso.

L’esterno bianconero rappresenta l’identikit perfetto per il progetto del Como: italiano, duttile, capace di giocare sia da terzino che come quinto di centrocampo. I comaschi solo alla ricerca di giocatori in grado di adattarsi a più sistemi di gioco, e Cambiaso risponde pienamente a queste caratteristiche. I primi contatti esplorativi sarebbero già avvenuti, anche se un’eventuale trattativa risulta al momento molto difficile.

La posizione della Juventus

In casa Juventus, Cambiaso viene considerato un giocatore importante per lo scacchiere di Luciano Spalletti, e proprio per tale motivo la dirigenza bianconera si siederà al tavolo delle trattative solo dinanzi ad un’offerta irrinunciabile.

Per convincere i bianconeri, servirebbe un investimento superiore ai 30 milioni di euro, cifra che poi permetterebbe alla Vecchia Signora di muoversi sul mercato con più tranquillità.

Insomma al momento possiamo quindi dire che si tratta solo di una suggestione, ma sappiamo bene come il calciomercato sia imprevedibile e di come le cose potrebbero cambiare da un momento all’altro. Considerando anche la forza economica del Como, fattore questo da non sottovalutare, le prossime settimane potrebbero riservarci novità importanti.