Con la pista Bernardo Silva che nelle ultime ore sembra essere sempre più difficile da raggiungere, la Juventus deve ora cambiare obiettivi e virare su altri profili.

L’obiettivo della dirigenza bianconera è chiaro: a prescindere da quale sarà la coppa europea che disputerà, la Vecchia Signora sarà rafforzata con acquisti di spessore. Luciano Spalletti ha ricevuto rassicurazioni dal club, e si aspetta profili funzionali e di caratura internazionale, in grado di innalzare il livello qualitativo della rosa.

Idea Tijjani Reijnders

Il club continua a cercare un centrocampista offensivo capace di muoversi tra le linee e creare gioco negli spazi stretti, una caratteristica che il tecnico ha evidenziato più volte.

Stando a quanto riporta la Gazzetta dello Sport, nel mirino della Juventus sarebbe finito Tijjani Reijnders, centrocampista olandese ex Milan.

Attualmente al Manchester City, in questa stagione non ha ricevuto il minutaggio che si aspettava ed è finito indietro nelle gerarchie di Guardiola. Per tale motivo, in estate il club inglese potrebbe già pensare ad una sua cessione. Resterà da capire se con la formula di un prestito oppure a titolo definitivo. La Juventus, intanto ha mostrato i primi segnali di interesse, scopriremo nelle prossime settimane se i discorsi verranno approfonditi.