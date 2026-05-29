La Juventus guarda in casa Real Madrid

La Juventus continua a studiare soluzioni per rilanciare il progetto tecnico dopo una stagione chiusa lontano dagli obiettivi prefissati. Il mancato accesso alla Champions League impone riflessioni profonde e spinge la dirigenza a cercare opportunità che possano aumentare il livello della rosa senza investimenti eccessivi. Tra i profili finiti nel radar bianconero sarebbe emerso anche Eduardo Camavinga, centrocampista del Real Madrid che arriva da una stagione complicata e caratterizzata da un utilizzo inferiore alle aspettative. L’idea nasce da un contesto particolare. Anche il club spagnolo sta attraversando una fase di cambiamento dopo un’annata considerata deludente e alcuni giocatori potrebbero valutare soluzioni differenti per ritrovare spazio e continuità. La Juventus osserva con attenzione, consapevole che un’occasione di questo livello potrebbe difficilmente ripresentarsi.

L’ipotesi prestito: perché Camavinga può diventare un’opportunità

La soluzione che renderebbe sostenibile l’operazione sarebbe il prestito. Camavinga non avrebbe intenzione di lasciare definitivamente il Real Madrid, ma potrebbe prendere in considerazione una stagione lontano dalla Spagna per ritrovare centralità e continuità dopo mesi complicati. L’ultima stagione ha evidenziato chiaramente le difficoltà vissute dal centrocampista francese. Lo spazio ridotto e la mancanza di continuità avrebbero influito anche sulle valutazioni della nazionale, costringendolo a perdere terreno nelle gerarchie. Per questo motivo il giocatore starebbe valutando scenari alternativi. Per il momento si tratta ancora di una possibilità esplorativa, ma i contatti preliminari potrebbero intensificarsi nelle prossime settimane. La Juventus sarebbe pronta a offrirgli ciò che cerca maggiormente: minuti, responsabilità e un ruolo centrale nel progetto tecnico.

Prima serve l’uscita di Koopmeiners

L’eventuale arrivo di Camavinga, però, resta strettamente collegato alle operazioni in uscita. La priorità della Juventus continua infatti a essere la gestione del futuro di Teun Koopmeiners, giocatore che non sembra più considerato centrale nel progetto tecnico. Il centrocampista olandese avrebbe già rifiutato alcune destinazioni, complicando i piani della società. Per evitare una cessione a condizioni economiche sfavorevoli, i bianconeri starebbero valutando anche formule temporanee, nella speranza di rivalutare il giocatore e preservarne il valore. Prima di affondare concretamente per Camavinga, la Juventus dovrà quindi liberare spazio tecnico ed economico. Il possibile affare con il Real Madrid resta quindi una pista affascinante, ma ancora legata a numerosi incastri. La sensazione è che molto dipenderà dalle prossime settimane e soprattutto dalle uscite. Perché prima di ricostruire, la Juventus dovrà inevitabilmente alleggerire.