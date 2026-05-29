Non arrivano buone notizie in merito alla trattativa tra la Juventus e Alisson Becker. Difatti, nonostante il club bianconero abbia già trovato gli accordi con il portiere brasiliano, dopo un lungo corteggiamento iniziato mesi fa, il Liverpool avrebbe comunicato al procuratore del giocatore l’intenzione di non cederlo nella prossima sessione di calciomercato.

La Juventus, forte della volontà del giocatore di trasferirsi sotto la gestione tecnica di Luciano Spalletti, confidava nel via libera da parte del club inglese per poter procedere nel chiudere la trattativa.

Una doccia fredda per la Vecchia Signora, che aveva lavorato con pazienza e discrezione per assicurarsi uno dei portieri più forti al mondo. L'intesa con Alisson c'era, la volontà del giocatore anche, ma la decisione finale spetta ai Reds (dopo il rinnovo annuale scattato in automatico), che evidentemente non hanno intenzione di privarsi del loro numero uno.