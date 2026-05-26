La Juventus continua a lavorare per rinforzarsi e preparare al meglio la prossima stagione. Come vi raccontiamo da diverso tempo, la dirigenza bianconera ha messo nel mirino Alisson Becker del Liverpool.

Il portiere brasiliano, garantirebbe affidabilità e sicurezza tra i pali, proprio per questo sarebbe il colpo ideale per mister Spalletti. Ricordiamo che il tecnico toscano ha già avuto modo di allenarlo ai tempi della Roma.

Nelle ultime ore, sono però arrivati aggiornamenti non proprio piacevoli per il club bianconero. Difatti, il Liverpool avrebbe comunicato al giocatore l’intenzione di proseguire insieme anche la prossima stagione. Una notizia che mette in discussione un’eventuale ritorno di Alisson nel nostro campionato.

Gli aggiornamenti di Fabrizio Romano

Fabrizio Romano, sul suo canale YouTube, ha riportato gli ultimi aggiornamenti sul futuro di Alisson Becker. Qui sotto le parole dell’esperto di calciomercato:

"L'aggiornamento invece che voglio darvi riguarda Alisson perché da quanto mi risulta il Liverpool nelle ultime ore ha fatto sapere al portiere di voler continuare con lui. Cioè i Reds non hanno voglia di liberarlo verso i bianconeri.

La Juve sappiamo ha tentato eccome Alisson e vi ripeto che non ne fa una questione di Champions. Il portiere è tentato da un ritorno in Italia, ma lui a Liverpool è una leggenda e rapporti con il club inglese sono buoni. Oggi gli è stato comunicato che la società inglese vorrebbe continuare con lui.

Quindi o sarà Allison eventualmente a doversi schierare pubblicamente, a dire: "voglio andare via, voglio andare alla Juventus, lasciatemi andare", Altrimenti non dovesse succedere questo, il Liverpool difficilmente aprirà alla sua partenza.

Vedremo come evolverà la situazione ma al momento non è una questione facile per la Juventus”.