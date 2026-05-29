La Juventus, continua a monitorare diversi profili per consegnare a mister Spalletti un nuovo portiere per la prossima stagione. Se fino ad oggi vi abbiamo raccontato di come l’obiettivo primario fosse Alisson del Liverpool, nelle ultime ore con il muro alzato dai Reds la dirigenza bianconera, si vede ora costretta a virare su altri identikit.

Idea Alexander Nübel

Il nome sul taccuino di Comolli è quello di Alexander Nübel. Di proprietà del Bayern Monaco e reduce da una grande stagione in prestito allo Stoccarda, il classe '96 sembra ormai pronto per compiere il grande salto. Con il suo rientro nel club bavarese, rischia di non giocare titolare per via della presenza di Neur e questo potrebbe spingerlo alla ricerca di una nuova esperienza.

Proprio per questi motivi la prospettiva di sbarcare a Torino accenderebbe l'entusiasmo del giocatore. All'ombra della Mole, Nübel avrebbe la garanzia di quella continuità di impiego ad alti livelli che va cercando per consacrarsi definitivamente.