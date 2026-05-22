Un mercato ambizioso anche senza Champions

La Juventus continua a lavorare su un mercato ambizioso anche in caso di mancata qualificazione alla prossima Champions League. A dirlo è Fabrizio Romano, che sul suo canale YouTube ha fatto il punto sulla situazione legata a Alisson Becker, uno dei principali obiettivi bianconeri per rinforzare la porta nella prossima stagione. Romano ha spiegato come la mancata Champions possa complicare alcune operazioni di alto profilo, ma non cambiare la strategia generale del club. In particolare ha sottolineato che “la Juve è sempre la Juve” e che la società ha comunque intenzione di costruire un progetto competitivo, con l’obiettivo di migliorare in modo significativo il ruolo del portiere, considerato uno dei punti deboli dell’annata.

Alisson tra contratto e la volontà del Liverpool

Sul caso Alisson, il giornalista è stato chiaro: la Juventus non avrebbe intenzione di mollare la pista. “La Juve su Alisson resterà in corsa”, ha affermato, aggiungendo che il discorso non ruota solo attorno alla Champions League ma anche ad altri fattori come il rapporto con Spalletti, la volontà del giocatore e la durata del contratto. Il club bianconero starebbe valutando un’offerta pluriennale, tra due o tre anni più eventuali opzioni, nel tentativo di convincere il portiere del Liverpool. Un punto chiave resta però la posizione del club inglese. Romano ha ribadito che il vero ago della bilancia dell’operazione è proprio il Liverpool, che dovrà decidere se aprire o meno a una cessione. Intanto, secondo quanto riportato, Alisson avrebbe mostrato apertura al trasferimento e sarebbe tentato dall’idea Juventus, anche se la mancata qualificazione alla Champions potrebbe ridurre la forza complessiva dell’operazione.

Il messaggio finale è comunque positivo per i bianconeri: il progetto non si ferma e il nome di Alisson resta centrale nei piani della dirigenza, anche in uno scenario economico più complesso. Tutto, però, dipenderà sia dai risultati del weekend sia dalle decisioni del Liverpool, che rimane il vero snodo della trattativa.