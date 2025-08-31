Calciomercato Juve, Fabrizio Romano fa il punto della situazione

E adesso? Qui Romano ha lasciato tutto sospeso. «Openda più economico, Kolo Muani davanti a tutti. Vediamo cosa succederà»

Mercato Juventus, e a parlarne stavolta è Fabrizio Romano. Sul suo canale YouTube il giornalista ha fatto il punto, tra voci che si rincorrono e nomi che continuano a saltare fuori.

Le parole su Openda

Romano è stato chiaro. «Vedo che oggi in tanti hanno ripreso il discorso Openda-Juve, anche in Germania», ha detto. Un modo per ricordare che, in realtà, la notizia gira da giorni. «L’abbiamo raccontato già da tempo. Occhio a Openda, occhio alla Juve».

Il belga è un’idea, più economica rispetto ad altri obiettivi. Qualche chiacchierata c’è stata, niente di più. Per adesso, almeno. Poi Romano ha riportato tutto al centro: «Il focus resta su Kolo Muani. È lui il primissimo obiettivo». Parole nette, che lasciano poco spazio a dubbi. La Juve non ha mai mollato la pista francese. Un profilo che convince per caratteristiche, fisico, esperienza internazionale. Tudor lo conosce, lo vorrebbe di nuovo in rosa.

Uno scenario aperto

E adesso? Qui Romano ha lasciato tutto sospeso. «Openda più economico, Kolo Muani davanti a tutti. Vediamo cosa succederà». Una frase che somiglia a un punto di domanda, più che a una chiusura. Il mercato è così: voci, contatti, formule da studiare. La Juve ci lavora. Openda resta un piano B, Kolo Muani il sogno dichiarato. Il finale, però, è ancora da scrivere.