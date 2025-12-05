Calciomercato Juve, per l’attacco si guarda in Bundesliga

La Juventus guarda in Germania per rafforzare il proprio attacco. Scopriamo insieme chi è il nuovo obiettivo della società bianconera.

La sessione di calciomercato invernale si avvicina e la dirigenza bianconera comincia a muovere i primi passi. Se in un primo momento le priorità del mercato di gennaio, ricadevano sul rinforzare il reparto difensivo e il centrocampo, ora con l’infortunio di Dusan Vlahovic sono cambiate le carte in tavola. Difatti, il centravanti serbo starà fuori per circa 14 settimane e questo sicuramente porterà la Juventus a fare delle attente valutazioni sul mercato.

Nuovo nome per l’attacco. Di chi si tratta?

L’identikit tracciato porta in Bundesliga, si tratta di un giovane portoghese classe 2002, che nel suo attuale club sta trovando poco spazio. Di chi si tratta?

Il nuovo nome finito nei radar della Juventus, sembrerebbe essere quello di Fabio Silva. Quest’ultimo attualmente in forza al Borussia Dortmund, sta trovando poco spazio e cambierebbe volentieri aria per ritrovare la brillantezza che lo aveva contraddistinto con la maglia del Wolverhampton.

Questa situazione naturalmente, ha aperto a un suo possibile addio già nel mese di gennaio. Stando alle indiscrezioni raccolte, la Juventus avrebbe sondato il terreno per capire la fattibilità dell’operazione. Va detto però che su Fabio Silva si registra l’interesse anche di altre squadre, come la Roma e il Milan. Proprio i giallorossi lo avevano seguito per un lungo tempo in estate, ma alla fine il portoghese scelse di trasferirsi al Borussia Dortmund.

Il costo del cartellino

La valutazione del portoghese si aggira intorno ai 28 milioni di euro, cifra accessibile e sostenibile, se pensiamo comunque alla sua giovane età e a quanto di buono abbia fatto vedere nelle passate stagioni. La società bianconera, se vorrà regalare a mister Spalletti un sostituto di Dusan Vlahovic, dovrà quindi anticipare la concorrenza e giocare in anticipo se vorrà assicurarsi le prestazioni di Fabio Silva. Le prossime settimane saranno importanti per conoscere gli sviluppi della situazione. Seguiranno aggiornamenti.