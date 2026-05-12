Un asse che prende forma tra Torino e Madrid

Juventus e Real Madrid hanno avviato un dialogo concreto di mercato. Le due società vivono momenti diversi, ma condividono esigenze simili. I bianconeri vogliono tornare competitivi in Italia, mentre i blancos cercano un rinnovamento profondo dopo una stagione senza coppe e fatta di delusioni. Nei prossimi giorni è previsto un incontro tra le dirigenze per approfondire diversi discorsi già avviati. L’obiettivo è costruire operazioni utili a breve e medio termine, creando un asse tecnico vantaggioso per entrambi i club. La Juventus sta cercando soluzioni per la trequarti. La pista Bernardo Silva resta suggestiva, ma molto complicata sul piano economico. Costi elevati e forte concorrenza rendono l’operazione difficile. Per questo motivo, il club sta valutando alternative concrete e più accessibili.

Brahim Diaz in cima alla lista, si parla anche di Gonzalo Garcia

Il nome che convince di più è Brahim Diaz, reduce dall’esperienza di due anni in prestito al Milan, dove aveva dimostrato grandi capacità. Conosce bene il campionato italiano e cerca maggiore centralità. A Madrid trova poco spazio, chiuso da una concorrenza durissima. La Juventus può offrirgli continuità e un ruolo centrale nel progetto tecnico. Il contratto con il Real Madrid scade nel 2027. Se il club spagnolo vuole monetizzare, questa estate rappresenta il momento ideale. Spalletti apprezza molto la sua duttilità: un giocatore come lui può giocare su tutta la trequarti e garantire qualità tra le linee. Porterebbe anche esperienza internazionale e mentalità vincente, doti che mancano nella rosa bianconera. Il marocchino ha 26 anni, ma ha già collezionato più di 50 presenze in Champions League. Nel summit si parlerà anche di Gonzalo Garcia, attaccante cresciuto nella cantera madridista. È un profilo giovane e promettente, ma ancora acerbo. La sua situazione ricorda quella di Alvaro Morata agli inizi della carriera. Si valuta una formula con recompra, utile a entrambe le società, un po' come fatto per l'attaccante numero 7 adesso in forza al Como.

Il discorso Yildiz e gli scenari futuri

Sul tavolo c’è anche un ragionamento più ampio che riguarda Kenan Yildiz. Il talento turco ha rinnovato di recente e non è sul mercato, ma chiaramente ha occhi puntati da tutto il mondo. Il Real Madrid vorrebbe una sorta di prelazione informale per il futuro: vuole tenersi pronto in caso di addio tra qualche anno. Florentino Perez stravede per il numero 10 juventino, che però è concentrato nel raggiungere l'obbiettivo con i bianconeri. Finire la stagione con la qualificazione in Champions League aiuterebbe il club a mantenere in rosa giocatori chiave, proprio come Yildiz. Madrid resta una meta affascinante per qualsiasi giocatore e la Juventus osserva con attenzione questi movimenti. L’asse tra i due club potrebbe avere effetti anche a lungo termine, andando oltre le operazioni immediate.