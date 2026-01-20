Juventus sempre interessata a Franck Kessié. I bianconeri avrebbero avviato i primi contatti com il centrocampista ivoriano.

Durante la trasmissione Sky Calciomercato l’Originale, è intervenuto Gianluca Di Marzio. Quest’ultimo ha parlato di come la Juventus si stia muovendo per riportare Franck Kessié nel nostro campionato. Leggiamo le sue dichiarazioni:

“La Juventus continua a lavorare sul futuro. I bianconeri stanno lavorando anche per il prossimo mercato di giugno . Si lavora per riportare in Italia Franck Kessié. Il centrocampista ex Milan, da 3 stagioni all’Al Ahli, può essere una concreta opportunità per giugno essendo in scadenza di contratto. Nella giornata di oggi, ci sono stati nuovi contatti tra le due parti”.