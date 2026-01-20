Calciomercato Juve, Di Marzio: “Juve e Napoli si sfidano per En-Nesyri”

Juventus sempre su En-Nesyri. L’attaccante piace alla dirigenza bianconera ma c’è la concorrenza del Napoli.

Nel corso di Calciomercato – L’originale, l’esperto di mercato di Gianluca Di Marzio, ha dato le ultime su Youssef En-Nesyri, attaccante del Fenerbahce conteso da Juventus e Napoli. Di seguito gli ultimi aggiornamenti:

“Il futuro di Youssef En-Nesyri continua ad essere una sfida a due tra Juventus e Napoli. Come raccontato nelle scorse ore, i bianconeri potrebbero spingere per portare l’attaccante marocchino a Torino nel caso in cui non si sbloccasse l’operazione Mateta.

Potrebbe alla fine rivelarsi decisiva la volontà del giocatore e le sue pretese. En-Nesyri, infatti, vuole spazio per giocare e quindi sceglierà la squadra che sarà in grado di dargli più garanzie. Spalletti, in questo senso, ha chiesto una prima punta titolare per la sua Juventus.

Il Napoli si era mosso nei giorni giorni, ma adesso anche la Juventus è entrata nel vivo della trattativa per sondare un possibile prestito”.