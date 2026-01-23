Calciomercato Juve, Di Marzio: “Juanlu nuovo nome per la difesa”

Gianluca Di Marzio ha parlato dell’interesse della Juve per Juanlu. Il terzino destro potrebbe ricoprire il ruolo di vice Kalulu.

Nel corso della trasmissione Sky Calciomercato- L’Originale, è intervenuto Gianluca Di Marzio. L’esperto di mercato ha parlato delle possibili manovre della società bianconera nel reparto difensivo. Qui sotto le sue parole:

“La doppia sfida tra Juventus e Napoli riguarda anche altri giocatori, uno è Juanlu del Siviglia che il Napoli ha trattato a lungo durante l’estate con il Siviglia, ma alla fine il Siviglia non ha accettato l’offerta del Napoli. Adesso è l’ultima idea della Juventus come, diciamo, vice Kalulu, se il Siviglia aprirà ad un’operazione in prestito anche con diritto di riscatto. Juanlu è stato visionato da Ottolini nei suoi giri europei di questi giorni e vedremo se il Siviglia aprirà al prestito, ma diciamo che spunta Juanlu come nome per la Juventus”.