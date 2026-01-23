Calciomercato Juve, Di Marzio: “Intesa di massima con En-Nesyri e Fenerbahce”

Gianluca Di Marzio ha riportato importanti aggiornamenti sulla situazione legata a Youssef En-Nesyri.

L’esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, si è espresso sulla trattativa tra Juventus e Fenerbahce per Youssef En-Nesyri. Di seguito le sue dichiarazioni:

“Il direttore sportivo Marco Ottolini è in Turchia da ieri per trattare con il Fenerbahce. Ottolini lo incontrerà oggi, ma ci risulta un’intesa di massima con il giocatore e anche una base di intesa con il Fenerbahce su un prestito oneroso con diritto di riscatto.

All’interno del Fenerbahce ci sono varie anime dirigenziali e quindi la Juventus vuole avere la certezza che domani il Fenerbahce dia il via libera definitivo alla sua uscita senza aspettare un sostituto perché in realtà nell’attacco dei turchi l’uscita di En-Nesyri dovrebbe essere compensata dall’arrivo di un altro attaccante, ma c’è fiducia crescente”.