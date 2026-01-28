Calciomercato Juve, Di Marzio: “I bianconeri non abbandonano la pista Norton-Cuffy”

La Juventus guarda in casa Genoa per il ruolo di terzino destro. Gli occhi della dirigenza bianconera sono su Norton-Cuffy.

Dagli studi di Sky Sport è intervenuto Gianluca Di Marzio. L’esperto di calciomercato ha spiegato che la Juventus vorrebbe provare a portare a Torino Brooke Norton Cuffy. Di seguito le sue dichiarazioni:

“ La Juventus continua a lavorare anche per regalare a mister Spalletti un terzino destro. La pista porta sempre a Brooke Norton-Cuffy, come raccontato nei giorni scorsi. Il club bianconero ha avuto un contatto con il club ligure, durante il quale ha proposto un prestito con obbligo di riscatto legato alla qualificazione alla prossima Champions League.

Al momento, però, i rossoblù non hanno ancora dato la loro apertura a queste condizioni. Da parte della società bianconera, dunque, prosegue l’interesse per il terzino inglese, che fin qui ha segnato un gol e fornito un assist in 22 partite”.