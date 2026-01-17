Calciomercato Juve, Di Marzio: “I bianconeri insistono per Mateta”

Gianluca Di Marzio ha parlato sugli sviluppi della trattativa legata a Mateta. La Juventus vorrebbe il giocatore già a gennaio.

L’esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, ha fatto il punto in merito alla trattativa Mateta-Juventus. Di seguito le sue parole:

“La Juventus continua a lavorare sul mercato e in particolar modo su Jean-Philippe Mateta. La trattativa per portare il giocatore del Crystal Palace a Torino è avviata sia con il club sia con gli agenti del classe ’97. Si cercheranno di far quadrare i costi alti dell’operazione ma i bianconeri insistono e spingono per portare alla corte di Spalletti l’attaccante già in questa sessione di mercato.

Il Crystal Palace lavora in uscita ma anche in entrata. Con Mateta sempre più vicino alla Juventus, il club sta lavorando su Sidiki Chérif dell’Angers come sostituto.

Ma non è tutto. In casa Juventus resiste anche l’idea Daniel Maldini che non è una soluzione alternativa. Potrebbero quindi arrivare anche entrambi”. Così Gianluca Di Marzio.