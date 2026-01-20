Calciomercato Juve, Di Marzio: “Ai bianconeri piace sempre Norton-Cuffy”

Gianluca Di Marzio ha parlato di come alla Juve interessi sempre Norton-Cuffy. Al momento però non sembra una trattativa facile.

L’esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, ha riportato aggiornamenti sull’interesse della Juve per Norton-Cuffy. Qui sotto le sue parole:

“Il mercato della Juventus può accendersi da un momento all’altro in queste ultime due settimane. I bianconeri sono alla ricerca di giocatori che possano migliorare la rosa a disposizione di Spalletti, e oltre a una punta e a un vice Yildiz cercano anche un esterno destro.

In questo senso, ai bianconeri piace Brooke Norton-Cuffy, laterale del Genoa che interessa soprattutto per fisicità e intensità. I rossoblù, però, non aprono a un prestito con diritto di riscatto o obbligo condizionato, motivo per cui è da capire se la Juventus sarà disponibile a fare un’offerta a titolo definitivo”.