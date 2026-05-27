La Juventus continua a monitorare con attenzione il calciomercato legato al valzer dei portieri. Come vi raccontiamo già da diverso tempo, l’obiettivo numero uno della dirigenza bianconera è Alisson Becker del Liverpool.

Una trattativa iniziata nei mesi scorsi e che sembra procedere nel verso giusto, gli accordi con il portiere brasiliano sarebbero già stati trovati, mancherebbero ora quelli con il club inglese. Proprio nella giornata di ieri, i Reds avrebbero fatto sapere al loro portiere di voler continuare insieme, e questo potrebbe essere l’unico scoglio da superare per la Juventus.

Nel caso in cui dovesse saltare Alisson, la Vecchia Signora è pronta a virare sull’alternativa che al momento si chiama David De Gea.

Le parole di Gianni Balzarini

Sul punto è intervenuto anche Gianni, che in un video suha così parlato in merito alla trattativa per

“Per Alisson c’è stata un’offerta nei confronti del Liverpool, ma è bassa rispetto alle pretese del club inglese, perché qui si parla di 5-6 milioni per il cartellino e non credo che il Liverpool possa scendere a patti di fronte a una proposta così contenuta. Le richieste dei Reds erano infatti di circa 20 milioni.

L’operazione, però, è partita e possiamo dire che l’offerta della Juventus per Alisson c’è, così come c’è la proposta di un contratto triennale da 4,5 milioni netti a stagione. Adesso bisognerà capire se il Liverpool, che comincia a essere un po’ diffidente sulla situazione, possa accettare davvero un’offerta da 5 milioni".

Ha poi aggiunto: "L'alternativa resta De Gea: da questi due nomi non si esce. Il sacrificato sarà Michele Di Gregorio che, anche dopo l’esclusione nell’ultimo derby, può davvero dire addio alla sua avventura biennale alla Juventus, vissuta più tra ombre che luci, anche se qualche segnale positivo si era visto. Non bisogna dimenticare che era stato eletto miglior portiere della Serie A prima del trasferimento in bianconero".