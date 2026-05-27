La Juventus continua a muoversi sul mercato alla ricerca di rinforzi per la fascia sinistra e nelle ultime ore avrebbe intensificato i contatti per Andy Robertson. Stando a quanto riporta l’esperto di calciomercato Fabrizio Romano, la società bianconera avrebbe già parlato con gli agenti del terzino scozzese del Liverpool per capire margini e fattibilità dell’operazione.

L’esterno classe 1994 è in uscita dai Reds dopo una lunga esperienza con il club inglese e piace molto per leadership, esperienza internazionale e qualità offensiva. La Juventus starebbe valutando il colpo come occasione importante soprattutto per aggiungere personalità e affidabilità a una rosa che nelle ultime stagioni ha spesso pagato l’assenza di giocatori d’esperienza.

Sul giocatore, però, non c’è soltanto la Juve. Anche il Tottenham si è mosso da tempo e avrebbe già avviato contatti avanzati con l’entourage del calciatore. I bianconeri starebbero quindi tentando un vero e proprio inserimento last minute per provare a convincere Robertson a sposare il progetto juventino. La decisione finale spetterà al difensore scozzese, che nelle prossime settimane scioglierà le riserve sul proprio futuro. Seguiranno aggiornamenti.