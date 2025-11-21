Calciomercato Juve, Cresswell è il nuovo nome per la difesa

La Juventus ha messo gli occhi su Charlie Cresswell talento del Tolosa che Comolli conosce già molto bene.

La Juventus ha inserito nella propria lista difensiva un nuovo nome, si tratta di Charlie Cresswell, centrale inglese classe 2002, attualmente in forza al Tolosa. Un nome non del tutto casuale: Comolli infatti conosce bene il profilo, essendo stato proprio lui a portarlo nel campionato francese la scorsa stagione.

Cresswell viene considerato uno dei difensori più affidabili e più in crescita della Ligue 1. Nonostante la sua giovane età, si tratta di un giocatore in grado di offrire più soluzioni tattiche. Infatti può giocare tranquillamente a tre da braccetto oppure in una linea difensiva a quattro. Possiede esattamente le caratteristiche richieste da mister Spalletti: duttilità tattica e capacità di adattarsi a più situazioni.

Negli ultimi mesi, il difensore grazie alle sue ottime prestazioni ha attirato l’attenzione di diversi top club europei. La Juventus dal canto suo, potrebbe sfruttare il fattore Comolli per intavolare una trattativa con il Tolosa e portarsi avanti. Al momento Cresswell, è un nome che piace molto ai bianconeri e le prossime settimane potranno portare sviluppi in merito alla questione.