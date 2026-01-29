Calciomercato Juve, c’è anche l’Espanyol su Joao Mario

L’Espanyol avrebbe allacciato i primi contatti con la Juventus per assicurarsi le prestazioni di Joao Mario. Su di lui c’è anche il Bologna.

Stando alle indiscrezioni riportate dal quotidiano spagnolo Mundo Deportivo, ci sarebbe anche l’Espanyol sulle tracce di Joao Mario. L’esterno portoghese, arrivato alla Juventus la scorsa estate, ha trovato davvero poco spazio sotto la gestione tecnica di Spalletti e per tale motivo starebbe valutando l’ipotesi di lasciare la squadra bianconera.

Il club spagnolo avrebbe formalmente chiesto alla dirigenza bianconera un prestito secco fino al termine della stagione corrente, formula che sembra incontrare già il pieno gradimento del giocatore stesso. In precedenza vi abbiamo raccontato di anche come il Bologna segue con attenzione la situazione del portoghese. Le prossime ore potranno essere importanti per conoscere nuovi aggiornamenti.