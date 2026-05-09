La necessità di inserire italiani nella rosa

Il mercato del Como deve necessariamente tingersi d’azzurro. La squadra guidata da Cesc Fabregas, infatti, in caso di qualificazione alle coppe europee dovrà rispettare i parametri UEFA che impongono la presenza in lista di almeno quattro calciatori cresciuti calcisticamente in Italia. Un requisito che, allo stato attuale, rappresenta un problema concreto per la rosa lariana. Oggi soltanto due giocatori soddisfano questa condizione: il terzo portiere Vigorito e Goldaniga, che in due collezionano appena un minuto in campionato. Una situazione che obbliga la dirigenza a muoversi con decisione sul mercato, cercando profili italiani che possano essere utili sia dal punto di vista tecnico sia per rispettare i vincoli regolamentari.

Cambiaso, il grande obiettivo del Como

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il nome che più di tutti accende l’interesse del Como è quello di Andrea Cambiaso. Il terzino della Juventus rappresenta il profilo ideale per qualità, duttilità e conoscenza del campionato italiano. Capace di giocare su entrambe le fasce, abile nella fase offensiva ma affidabile anche in copertura, Cambiaso è considerato perfetto per il sistema di gioco di Fabregas. Il futuro del laterale azzurro appare lontano da Torino, e potrebbe rappresentare un'operazione vantaggiosa sul piano economico. L’operazione, infatti, si presenta estremamente complessa sotto il profilo delle offerte. La Juventus difficilmente prenderà in considerazione proposte inferiori ai 35 milioni di euro, anche perché sul nazionale azzurro si sono già mossi club di primo piano a livello europeo come Manchester City (nel gennaio del 2025) e Barcellona. La concorrenza internazionale e la valutazione elevata rendono questa pista più un sogno che una trattativa immediata, ma resta il primo nome sulla lista del Como.

Non solo Cambiaso: Koopmeiners e gli intrecci con il Bologna

Molto più percorribile la strada che porta a Nicolò Cambiaghi, esterno offensivo ritenuto da Fabregas il tassello ideale per il suo 4-2-3-1. Un profilo che unisce qualità tecniche, esperienza nel campionato italiano e costi più contenuti rispetto a Cambiaso. In questo scenario si inserisce anche un possibile incrocio con il Bologna, interessato al difensore tedesco del Como Marc-Oliver Kempf. Il Bologna, però, deve prima risolvere alcune situazioni in uscita. Il club è pronto a fare muro per trattenere Riccardo Orsolini, finito nel mirino del Besiktas, e l’inglese Jonathan Rowe, seguito dal Chelsea. Dall’Olanda, infine, rimbalza l’interesse per Peer Koopmeiners, mediano dell’AZ Alkmaar e fratello dello juventino Teun Koopmeiners, in un intreccio di mercato che coinvolge indirettamente anche la Juventus.