Calciomercato Juve, Brozovic può essere un’occasione

Marcelo Brozovic è il nuovo nome in casa Juventus per rafforzare il centrocampo. Il croato tornerebbe volentieri in Europa.

Marcelo Brozovic, in questi ultimi giorni è stato accostato più volte alla Juventus. Il centrocampista croato, attualmente in forza Al Nassr, club in cui gioca da due anni, avrebbe aperto alla possibilità di tornare a giocare in un campionato europeo.

Va detto, che Brozovic ha il contratto in scadenza con la società araba tra pochi mesi, precisamente a giugno 2026. Questo quindi potrebbe essere il suo ultimo anno in Arabia Saudita. Al momento infatti non ci sarebbero segnali che portano a un possibile prolungamento di contratto.

La Juventus, come sappiamo è alla ricerca di un regista per accontentare le richieste di mister Luciano Spalletti. Quest’ultimo, avrebbe infatti chiesto alla dirigenza bianconera un centrocampista con le caratteristiche simili a quelle del croato.

L’ex ct azzurro ha allenato il croato per ben due stagioni, quando sedeva sulla panchina dell’Inter. Proprio grazie al tecnico toscano che Brozovic è diventato un grande regista. Fu un invenzione di Spalletti, quella di spostare il giocatore dal ruolo di trequartista al compito di gestire le manovre della squadra.

In merito ad una possibile trattativa, possiamo dire che al momento non ci sono stati contatti tra la Juventus e l’entourage del giocatore. La società bianconera aspetterà ancora qualche settimana, prima di identificare il giusto profilo da regalare a Spalletti. Quel che è certo, è che Marcelo Brozovic può diventare un’occasione nel mercato invernale di gennaio.