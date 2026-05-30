Il sogno della Juventus di portare in maglia bianconera Bernardo Silva è oramai sfumato definitivamente. Il club bianconero, a partire dai mesi scorsi, aveva provato ad ingaggiare il fantasista portoghese, allacciando anche i contatti con il suo procuratore, ma il mancato accesso alla Champions League, ha rovinato i piani della dirigenza bianconera.

Il giocatore, come da lui stesso ammesso, vorrebbe prendere una decisione sul proprio futuro prima dell’inizio del Mondiale con il suo Portogallo, e molto probabilmente la sua prossima tappa sarà giocare nel campionato spagnolo, con il Barcellona e l’Atletico Madrid che si sfidano per assicurarsi le sue prestazioni.

Le parole di Fabrizio Romano

Sul punto, è intervenuto l’esperto di calciomercato Fabrizio Romano, che in un video su YouTube ha analizzato i motivi della scelta di Bernardo Silva. Qui sotto la sua analisi:

”Allora, Bernardo Silva, possiamo dire che il sogno della Juventus e il desiderio di un po’ tanti tifosi di vedere un giocatore di questo livello in Italia oggi è praticamente vicino allo 0%, cioè non c’è percentuale che regga sulla possibilità di vedere Bernardo Silva in Italia, perché Bernardo Silva è sempre più orientato ad andare a giocare in Spagna, ad andare a giocare in Liga.

Diciamo che se la Juventus fosse stata qualificata per la Champions League, probabilmente delle chance le avrebbe avute di provare quantomeno a convincere Bernardo Silva. Da quando la Juve è scivolata fuori dalle prime quattro posizioni della Serie A, in quel momento Bernardo ha fatto capire al sua agente Jorge Mendes di non voler procedere perché nonostante un’apertura iniziale all’Italia anche come possibilità di campionato, come possibilità di paese dove andare a giocare, oggi Bernardo preferisce andare in Spagna dove insomma il Barcellona, l’Atletico Madrid continuano a corteggiarlo con forza. Quindi Bernardo Silva Italia oggi è un discorso assolutamente lontano”.