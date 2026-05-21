Il sogno Bernardo Silva potrebbe ben presto svanire. Se nelle ultime settimane, vi avevamo raccontato di come la dirigenza bianconera, si fosse mossa in anticipo e di come i primi contatti com Jorge Mendes avevano mostrato dei segnali di apertura, negli ultimi giorni si viaggia verso strade opposte.

Il fantasista portoghese, che lascerà il Manchester City al termine della stagione, aveva dichiarato di voler decidere il proprio futuro prima di iniziare l’avventura al Mondiale con il suo Portogallo. Inevitabilmente, visto la sua voglia di competere ancora ad alti livelli, Bernardo Silva opterà per una squadra europea che disputi la Champions League e soddisfi le sue richieste economiche. Proprio per questo motivo, nelle ultime ore sia il Barcellona che l’Atletico Madrid, starebbero intensificando i contatti con il suo procuratore per chiudere in tempi brevi la trattativa.

Le parole di Bernardo Silva

Nel frattempo, il portoghese ha voluto salutare il suo attuale club e i suoi tifosi, affidandosi ai canali ufficiali della società inglese. Leggiamo le sue parole:

“Me ne vado come tifoso Citizen, portandomi dietro tantissimi bei ricordi. E' un mix di cose: in termini di trofei mi sento molto realizzato per quello che la nostra generazione ho fatto. Sento che è arrivato il momento di lasciare spazio ai giovani. Poi penso che sia l'ora di avvicinarmi un po' alla mia famiglia: sono stato 12 anni lontano da loro e sento di volermi avvicinare". Parole queste che molto probabilmente escludono la pista italiana e confermano invece la sensazione di un suo approdo nel campionato spagnolo.

La posizione della Juventus

Stando però a quanto riporta TMW

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la Juventus comunque avrà un nuovo contatto con

Jorge Mendes

entro la fine settimana, anche se la mancata Champions è un punto a sfavore pesante per i bianconeri. Inoltre rimane la distanza tra domanda e offerte: l'entourage del portoghese chiedeva un contratto intorno agli 8 milioni di euro più 2 di bonus per un triennale, mentre la Juve offre una cifra vicino ai 6 milioni più 2 di bonus. Seguiranno aggiornamenti.