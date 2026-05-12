Il calciomercato estivo non si è ancora aperto ufficialmente, ma la Juventus è una della società più attive in queste settimane. L’obiettivo della dirigenza bianconera è chiaro: anticipare i tempi e presentarsi al ritiro estivo con i nuovi acquisti a disposizione di mister Spalletti.

Proprio quest’ultimo, ha più volte ribadito di come servano giocatori funzionali e adatti sul suo gioco per far sì che si innalzi il livello qualitativo della rosa. Starà poi ai dirigenti valutare se accontentare le richieste del tecnico toscano oppure procedere di propria iniziativa.

Le parole di Gianni Balzarini

Sul calciomercato che sarà fatto dalla Juventus, è intervenuto Gianni Balzarini, che in un video su YouTube ha così parlato:

”Per Comolli basterebbero due tre aggiustamenti, per Spalletti siamo a 4-5 perché occorre il difensore di piede sinistro, occorre un centrocampista fisico, occorre un trequartista, occorre un attaccante fisico che si aggiunga eventualmente a Vlahovic, anche perché se va via quest’ultimo ne servono due, un titolare e una riserva, fisici tosti. Kolo Muani, per esempio lui aveva Osimhen al Napoli che era bravo tecnicamente, ma anche prestante fisicamente. Spalletti mi sembra sia stato molto chiaro nella richiesta, quindi se non gli si mette una squadra all’altezza non è che può fare i miracoli.

C'è solo da augurarsi che la Juve assecondi le richieste di un allenatore che credo che ci capisca un pochino di più, di un amministratore delegato, su quelle che sono le esigenze della squadra. Credo che un allenatore che allena la squadra tutti i giorni, che la vede tutti i giorni, ci capisca qualcosina di più di un amministratore delegato che sicuramente ha competenze calcistiche perché ha già lavorato nel calcio ma non ha mai fatto l'allenatore".