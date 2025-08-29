Calciomercato Juve, annuncio clamoroso di Mediaset

La situazione — che sembrava chiusa in una direzione sola — adesso è tornata aperta. E Vlahovic, ancora una volta, si prende la scena

Dusan Vlahovic non solo resta alla Juventus. Potrebbe addirittura rinnovare. Un ribaltone, se vogliamo. Perché fino a poche settimane fa sembrava con un piede fuori, e invece adesso lo scenario si capovolge.

Vlahovic-Juventus, il colpo di scena è dietro l’angolo

Secondo Sportmediaset l’ipotesi è concreta: il serbo, contratto in scadenza a giugno 2026, sarebbe disposto a parlare di un prolungamento. Non subito, certo. Ma la porta è aperta. E dall’entourage filtra un messaggio chiaro: se la Juve lo tiene anche oltre l’estate, allora si può ragionare.

Un rinnovo servirebbe a tutti. Al club, che eviterebbe il rischio di perderlo a prezzo ribassato tra un anno. E allo stesso giocatore, che spalmandosi i 12 milioni netti su più stagioni diventerebbe anche più “presentabile” sul mercato. Non un dettaglio: in questo modo, da gennaio in poi, Vlahovic avrebbe più chance di essere cercato da altri club senza spaventare mezzo mondo con l’ingaggio.

È un assist alla Juve, certo. O, forse, una strategia. Dipende da come la si guarda. Fatto sta che la situazione — che sembrava chiusa in una direzione sola — adesso è tornata aperta. E Vlahovic, ancora una volta, si prende la scena.