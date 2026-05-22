La sconfitta contro la Fiorentina rischia di pesare molto più dei novanta minuti giocati al Franchi. Per la Juventus non è soltanto un altro passo falso in campionato, ma un risultato che può incidere in maniera profonda anche sulla programmazione dei prossimi mesi. Perché senza qualificazione alla Champions League, inutile girarci troppo intorno, cambierebbe tutto: le strategie della società, il budget per il mercato, ma anche le valutazioni personali di alcuni giocatori.

Tra i nomi da monitorare con maggiore attenzione c’è quello di Gleison Bremer. Il difensore brasiliano è uno dei punti fermi della rosa bianconera, un giocatore sul quale la Juventus ha costruito buona parte delle proprie certezze difensive. Il suo contratto è valido fino al 2029 e, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il club starebbe addirittura valutando l’idea di estendere ulteriormente l’accordo. Una mossa chiara: blindarlo, metterlo al centro del progetto e togliere forza agli assalti dall’estero.

Il problema, però, è che il calcio non vive soltanto di contratti. Vive anche di ambizioni, prospettive e contesti. E in questo momento Bremer starebbe guardando con attenzione a ciò che può succedere fuori dall’Italia. Non perché ci siano frizioni con la Juventus, almeno questo va chiarito. Il rapporto con il club resta buono, la sua centralità tecnica non è in discussione. Ma la possibilità di giocare in Premier League, dove da tempo lo seguono club come Liverpool e Manchester United, rappresenta uno scenario che il brasiliano considera interessante.

La Premier, d’altra parte, è un richiamo forte. Per prestigio, competitività e capacità economica. E per un difensore nel pieno della maturità, già affermato in Serie A, una chiamata di quel livello può inevitabilmente far riflettere. Ancora di più se la Juventus dovesse davvero restare fuori dalla Champions, con tutto quello che comporterebbe anche sul piano dell’appeal internazionale.

C’è poi un altro aspetto, forse il più delicato: quello economico. Bremer ha una clausola rescissoria da 58 milioni di euro. Una cifra importante, che in condizioni normali la Juventus preferirebbe probabilmente evitare di prendere in considerazione. Ma senza gli introiti della Champions, con un bilancio inevitabilmente condizionato dalla mancata qualificazione, quei soldi potrebbero diventare pesanti. Molto pesanti.

Per questo la situazione va tenuta aperta. La Juventus vorrebbe trattenere Bremer e costruire ancora attorno a lui. Ma se dovessero arrivare offerte concrete dall’Inghilterra, e se il giocatore dovesse davvero spingere per una nuova esperienza, allora lo scenario potrebbe cambiare in fretta. Anche perché certi equilibri, nel mercato, resistono solo fino al momento in cui arriva la proposta giusta.