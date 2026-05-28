Alisson, il sogno si complica

La Juventus continua a lavorare per individuare il portiere del futuro. La dirigenza bianconera considera prioritario rinforzare la porta in vista della prossima stagione e il nome più apprezzato resta quello di Alisson Becker. Il portiere brasiliano avrebbe manifestato apertura verso un ritorno in Italia, ma l’operazione appare sempre più complicata. La mancata qualificazione alla Champions League ha inevitabilmente ridotto il potere economico della Juventus, rendendo l’investimento più difficile. A complicare ulteriormente la situazione c’è anche la posizione del Liverpool. Il tecnico Arne Slot considera infatti il brasiliano una figura centrale all’interno dello spogliatoio e avrebbe chiesto alla società di non privarsi del portiere. Di fronte a queste difficoltà, la Juventus ha iniziato a valutare alternative concrete. L’obiettivo della dirigenza è individuare rapidamente un profilo affidabile, evitando di trascinare troppo a lungo la trattativa per il nuovo numero uno.

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Nubel prende quota: il Bayern apre alla cessione

Tra i profili seguiti con maggiore attenzione c’è quello di Alexander Nubel. Il portiere tedesco, reduce da una stagione positiva con lo Stoccarda, resta di proprietà del Bayern Monaco e potrebbe cambiare squadra durante l’estate. La sua valutazione viene considerata accessibile. Con una cifra vicina ai 15 milioni di euro, la Juventus potrebbe portare avanti un’operazione sostenibile dal punto di vista economico. L’altezza, la struttura fisica e l’esperienza accumulata negli ultimi anni rappresentano caratteristiche particolarmente apprezzate dalla dirigenza bianconera. Inoltre, il rinnovo di Manuel Neuer avrebbe ridotto ulteriormente le possibilità di permanenza del tedesco in Baviera. La concorrenza però non manca. Anche il Manchester City segue con interesse il portiere, elemento che potrebbe rendere la corsa più complicata.

De Gea e Martinez: esperienza internazionale come alternativa

Oltre alle opzioni più giovani, la Juventus sta valutando anche profili di grande esperienza. In cima alla lista delle alternative figura David De Gea, reduce dall’esperienza con la Fiorentina. L’ex portiere del Manchester United continua a essere considerato una soluzione molto interessante. Nonostante l’età avanzata, il suo profilo convince per leadership, affidabilità e costi ritenuti sostenibili. La dirigenza vede nello spagnolo un’opportunità capace di garantire qualità immediata senza investimenti eccessivi. Un aspetto importante considerando la necessità di rinforzare anche altri reparti della squadra. Resta infine viva la pista che porta a Emiliano Martinez. Il portiere argentino dell’Aston Villa avrebbe manifestato la volontà di cambiare squadra durante l’estate. In questo caso, però, i tempi rischiano di rappresentare un problema. Ogni decisione dovrebbe arrivare soltanto dopo il Mondiale, mentre la Juventus vorrebbe chiudere la questione portiere nel più breve tempo possibile.