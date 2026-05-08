Le richieste del brasiliano complicano i piani bianconeri

Il nome che stuzzica la fantasia di Luciano Spalletti è quello di Alisson Becker, profilo che garantirebbe esperienza internazionale, leadership e affidabilità immediata tra i pali. La Juventus sta ragionando sull’idea, ma la strada per arrivare al portiere del Liverpool è tutt’altro che in discesa. Non si tratta solo della trattativa con il club inglese, che non è affatto convinto di privarsi di un elemento così rappresentativo nonostante il piano di rinnovamento della rosa, ma soprattutto delle richieste economiche avanzate dal giocatore. Alisson, oggi trentatreenne, chiede un contratto triennale da circa sette milioni a stagione più bonus, cifre che superano nettamente il tetto salariale che la Juventus ha fissato per i propri riferimenti tecnici.

Un ingaggio fuori parametro rispetto alla nuova linea societaria

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Il nodo principale, infatti, riguarda la nuova politica sugli stipendi. La dirigenza ha stabilito che i contratti più pesanti della rosa debbano allinearsi ai parametri di Yildiz e Vlahovic, considerati i punti di riferimento del progetto tecnico. Difatti, il calciatore più pagato dalla rosa la prossima stagione sarà Yildiz, che con il rinnovo guadagnerà 7 milioni a stagione. Fin tanto Vlahovic guadagnerà di meno rispetto ai 12 che percepirà fino a giugno di quest'anno. In caso di rinnovo, lo stipendio del serbo si abbasserebbe a circa 5-6 milioni. Accettare le richieste di Alisson significherebbe fare un’eccezione importante rispetto a una linea appena tracciata, con il rischio di creare uno squilibrio interno difficile da gestire. A questo si aggiunge la necessità di trattare il cartellino con il Liverpool, che potrebbe chiedere una cifra significativa pur di liberare il portiere brasiliano. Un doppio ostacolo che rende l’operazione complessa già in partenza, nonostante l’interesse concreto di Spalletti per un profilo di questo tipo.

Tra nostalgia della Serie A e tentazione di restare ad Anfield

Alisson non ha mai nascosto una certa nostalgia per l’Italia, dove si è affermato ai massimi livelli prima del trasferimento in Premier League. L’idea di tornare in Serie A lo intriga, ma allo stesso tempo il legame con Anfield e con il Liverpool resta fortissimo, rappresentando la parte più importante della sua carriera. Nei giorni scorsi il suo entourage lo ha proposto anche all’Inter, segno che il portiere sta valutando più scenari possibili. La Juventus osserva con attenzione, nella speranza che le richieste economiche possano ammorbidirsi. Solo in quel caso il club potrebbe davvero pensare di fare uno sforzo per regalare a Spalletti un portiere di assoluto livello internazionale.