La scelta del portiere oltre la Champions

In un momento in cui l’assenza dalla prossima Champions League rischia di ridisegnare completamente le strategie di mercato, arriva un segnale che alla Continassa viene accolto con particolare sollievo. Alisson Becker non ha intenzione di legare il proprio futuro esclusivamente alla partecipazione alla massima competizione europea e ha fatto sapere di credere ancora nel progetto della Juventus. La sconfitta contro la Fiorentina ha tolto ai bianconeri certezze sportive ed economiche, con un ammanco stimato tra i 55 e i 60 milioni di euro che inevitabilmente peserà sulle scelte estive. Eppure, proprio nel reparto più delicato del campo, quello del portiere, la strada sembra sorprendentemente meno in salita del previsto. Secondo quanto filtra dagli ambienti vicini al giocatore, l’estremo difensore del Liverpool ha ribadito ai dirigenti juventini la propria volontà: vuole vestire bianconero e tornare a giocare in Italia. Una presa di posizione netta, maturata nelle scorse settimane, quando il brasiliano ha apprezzato il piano tecnico illustrato dal club e l’idea di costruire la nuova squadra partendo proprio dalla sua esperienza internazionale.

Un addio ad Anfield e tempi strettissimi

Il nodo, naturalmente, resta contrattuale. Alisson è legato al Liverpool fino al 30 giugno 2027 e servirà un accordo con il club inglese per definire un’uscita che sia rispettosa della sua storia ad Anfield. L’intenzione comune è quella di arrivare a una soluzione “morbida”, senza strappi, che permetta al portiere di salutare da leggenda quale è stato in questi anni. Domenica alle 17, nell’ultima giornata di Premier contro il Brentford, potrebbe andare in scena uno degli ultimi atti della sua avventura inglese. Subito dopo si aprirà una finestra temporale strettissima per lavorare all’operazione, perché tra la fine del campionato e gli impegni internazionali con il Brasile passeranno meno di tre settimane. Sono giorni caldissimi, in cui i contatti tra le parti sono destinati ad intensificarsi. La Juventus, pur dovendo ricalibrare il proprio budget estivo, considera il portiere un investimento strategico e prioritario.

Un segnale di credibilità per il nuovo corso

La disponibilità di Alisson rappresenta molto più di una semplice pista di mercato. È un segnale di credibilità per un progetto che, nonostante le difficoltà sportive, continua ad attirare profili di altissimo livello. Il portiere brasiliano non vede nella mancata Champions un ostacolo insormontabile, ma piuttosto una tappa di transizione in un percorso di rilancio. Per la Juventus, riuscire a chiudere un’operazione di questo tipo significherebbe mandare un messaggio chiaro all’ambiente: la ricostruzione può partire anche senza gli introiti europei, puntando su esperienza, leadership e qualità assoluta. E tra i pali, più che altrove, queste caratteristiche fanno la differenza.