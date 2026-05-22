Alisson ha scelto la Juventus: accordo già trovato

Il futuro della porta della Juventus potrebbe parlare brasiliano. Nonostante il rischio concreto di restare fuori dalla prossima Champions League, il club bianconero ha incassato il sì di Alisson Becker, pronto a tornare in Italia dopo gli anni vissuti al Liverpool. L’intesa economica tra le parti sarebbe già stata raggiunta sulla base di un contratto triennale da 4,5 milioni di euro più bonus. Un accordo che testimonia la volontà del portiere brasiliano di sposare il progetto juventino anche in uno scenario senza l'Europa che conta. Adesso manca soltanto il via libera definitivo del Liverpool. Il club inglese, inizialmente, aveva fissato una valutazione da circa 15 milioni di euro per il cartellino del portiere, cifra considerata troppo alta dalla dirigenza bianconera per un giocatore classe 1992. Negli ultimi giorni, però, i dialoghi tra le parti si sono intensificati e la situazione sembra essersi ammorbidita. Alisson ha infatti attivato personalmente i contatti con i Reds per favorire una separazione senza tensioni. I rapporti eccellenti costruiti in otto stagioni ad Anfield stanno aiutando la trattativa e potrebbero permettere alla Juventus di chiudere l’operazione a condizioni più vantaggiose. Per il brasiliano, inoltre, il ritorno in Italia rappresenterebbe anche una scelta di vita. Dopo l’esperienza alla Roma, lui e la sua famiglia vedrebbero con entusiasmo un nuovo trasferimento nel campionato italiano.

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Spalletti decisivo: tra i due c’è grande stima

A spingere Alisson verso Torino c’è anche il rapporto speciale con Luciano Spalletti. I due hanno lavorato insieme nella stagione 2016-2017 alla Roma, costruendo un legame professionale molto forte. All’epoca il titolare era Wojciech Szczęsny, ma Alisson non creò mai problemi all’interno dello spogliatoio. Spalletti apprezzò particolarmente il comportamento del brasiliano, sempre disponibile, professionale e rispettoso delle gerarchie. Quel ricordo positivo pesa ancora oggi. Il tecnico bianconero considera Alisson un portiere ideale non soltanto dal punto di vista tecnico, ma anche umano e caratteriale. Per questo motivo la Juventus avrebbe deciso di congelare le altre piste esplorate nelle ultime settimane. I bianconeri avevano infatti avviato contatti sia per David de Gea sia per Marco Carnesecchi, ma il sì del brasiliano ha cambiato completamente le priorità del club. Alla Continassa ritengono di essere molto avanti nella costruzione della nuova porta juventina.

Addio possibile per Di Gregorio e Perin

L’arrivo di Alisson aprirebbe inevitabilmente a cambiamenti profondi tra i pali. La coppia Di Gregorio-Perin difficilmente verrà confermata per la prossima stagione. Di Gregorio sarà valutato durante l’estate, ma la Juventus è pronta ad ascoltare eventuali offerte importanti. Il club non considera il portiere incedibile e una proposta economicamente soddisfacente potrebbe portare alla cessione. Per quanto riguarda Perin, invece, l’addio appare ancora più probabile. Il portiere vuole tornare a giocare con continuità e cerca una squadra che gli permetta di chiudere la carriera da protagonista. Sullo sfondo resta il possibile ritorno al Genoa, club a cui è rimasto molto legato. La Juventus, dal canto suo, non ostacolerebbe la partenza del vice portiere. Oltre a liberare spazio salariale, il club vuole osservare da vicino la crescita di Giovanni Daffara, pronto a rientrare dopo l’esperienza in prestito all’Avellino. Intanto, alla Continassa, il nome che accende entusiasmo e ambizione resta uno solo: Alisson. Anche senza Champions League, il brasiliano continua a vedere la Juventus come la destinazione giusta per il suo futuro.