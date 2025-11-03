Calciomercato Juve, a gennaio tentativo per Kim?

La Juventus vorrebbe regalare a Spalletti un rinforzo in difesa. Il nome in cima alla lista dei desideri tecnico, è quello di Kim, attualmente al Bayer Monaco.

La società bianconera, starebbe già lavorando in vista della prossima sessione di calciomercato. L’obiettivo della Juventus, è quello di regalare a Luciano Spalletti rinforzi di caratura internazionale, che possano permettere al tecnico di avere a disposizione valide alternative.

Considerando l’emergenza in difesa, complici gli infortuni di Bremer e Cabal, la dirigenza juventina sarebbe al ricerca di un difensore di alto livello.

Secondo le indiscrezioni raccolte, il neo allenatore della Juventus, avrebbe fatto alcune richieste alla propria società. Il nome in cima alla lista dei desideri di Spalletti, sarebbe quello di Kim Min–Jae. Il difensore coreano, attualmente in forza al Bayer Monaco, è stato già allenato dal mister toscano, quando sedeva sulla panchina del Napoli. Il classe 1996, sotto la guida dell’ex ct azzurro è stato uno dei pilastri del Napoli campione d’Italia.

La Juve farà un tentativo a gennaio?

Va comunque detto, che l’operazione al momento non è delle più facili. Il club bavarese, nel caso in cui arrivasse una congrua offerta, non farebbe certamente delle barricate, il problema maggiore è invece legato all’ingaggio che il coreano percepisce. Quest’ultimo, ha un contratto con il club tedesco che gli permette di guadagnare 9 milioni di euro netti a stagione.

Cifra notevolmente alta e fuori dai parametri di sostenibilità adottati dalla Juventus. Nel caso in cui l’ex Napoli, decidesse di abbassarsi lo stipendio, la strada potrebbe aprirsi e Spalletti potrebbe riabbracciare il suo pupillo. Nelle prossime settimane, scopriremo l’evolversi della situazione.